В широком масштабе ни одна партия не может управлять важными моментами. «В каждой партии есть свой класс руководителей среднего уровня, у которых имеется статус кво», - описал ситуацию в партиях один реформист. Маргус Цахкна — у него есть опыт нахождения партии «Отечество» в правительстве Таави Рыйваса и в правительстве Юри Ратаса — высказывает ту же мысль: в партии имеется какой-то класс людей, которые чураются внезапных изменений. Причем Цахкна использует выражение: «партия, как бюро по трудоустройству». Например, при развале коалиции многое оказывается под угрозой. Какие-то рабочие места, кабинеты, зарплаты, советники, служебные автомобили, недоделанные проекты. На это нельзя смотреть цинично, мол, работают только ради благ, но в игру вступают и человеческие факторы. Это и означает, что резкие рискованные решения принимаются в узком кругу лидеров.