Потребители воды в Эстонии более экономны, чем в среднем по Европе
В свете энергетического кризиса стоит обратить внимание не только на потреблении электроэнергии, но и на экономию других ресурсов. Основываясь на статистике 2021 года, компания Tallinna Vesi – крупнейший поставщик услуг водоснабжения в Эстонии –проанализировала привычки жителей Эстонии в потреблении воды, которые показывают, что, хотя потребление воды несколько увеличилось, в нашей стране воду используют более экономно, чем в среднем по Европе.