Потребители воды в Эстонии более экономны, чем в среднем по Европе

Житель Таллинна потребляет менее сто литров воды в день

Данные Tallinna Vesi показывают, что в 2021 году средний частный потребитель в Таллинне использовал 98,6 литров воды в день. Примерно столько же воды жители столицы потребляли в 2020 году, а вот по сравнению с 2019 годом бытовое потребление увеличилось в среднем на 5-10 литров на человека в сутки. По сравнению с периодом до пандемии коронавируса люди больше остаются дома – работая, учась и проводя свободное время. Коммерческие помещения, такие как офисы, отели, аквапарки, спа и спортивные клубы, потребляют сегодня меньше воды, чем раньше, поэтому можно утверждать, что среднее потребление воды на человека существенно не изменилось.

Потребители воды в Эстонии более экономны, чем в среднем по ЕС

Средний житель Таллинна и Харьюмаа в прошлом году использовал около 35 989 литров бытовой воды. Бытовая вода – это вода, используемая для питья, приготовления пищи и других бытовых нужд. Учитывая, что средняя ванна вмещает 150 литров воды, в прошлом году один человек использовал около 240 ванн воды.

В Европейском союзе же среднее потребление воды для бытовых нужд намного выше: согласно последним данным Агентства по охране окружающей среды – в среднем 358 ванн воды на жителя в год. Если использовать всю бытовую воду в душе, средний европеец будет проводить в душе 103 часа в год. В 2020 году больше всего воды потребляли в Швейцарии, Италии и Португалии. А самыми экономными потребителями были жители Словакии, Мальты и Эстонии.

Больше всего воды используется в целях ежедневной гигиены

Приблизительно 15 литров бытовой воды европейцы ежедневно используют для мытья рук, 40 литров для ванны или душа и столько же для туалета, 6 литров для приготовления пищи и семь литров для мытья посуды, десять литров для уборки и 20 литров для стирки.

Крупными потребителями воды также являются бассейны и спа-центры – если предположить, что все жители ЕС ходят в бассейн и подсчитать среднее значение, потребление воды в бассейне на человека в день составит 150 литров.

Ежегодно берут тысячи проб питьевой воды

Питьевая вода из-под крана соответствует очень высоким стандартам качества, для проверки и гарантирования которых в Эстонии ежедневно берут десятки проб. Например, в 2021 году Tallinna Vesi взяла в Таллинне и Харьюмаа 3058 проб воды, то есть в среднем по восемь проб воды в день. Кроме того, пробы воды берут и другие поставщики услуг водоснабжения по всей Эстонии.

Эстонская питьевая вода очень высокого качества