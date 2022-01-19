Активисты требуют ввести глобальный налог на сверхбогатых

"В то время как миллиарды людей борются на фоне пандемии за выживание, имущество миллиардеров выходит из-под контроля. Это не может быть справедливо", - заявила координатор движения по борьбе с неравенством Fight Inequality Alliance Дженни Рикс в среду, 19 января.

Активисты обнародовали свою инициативу по случаю Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году в связи с пандемией коронавируса проходит в виртуальном формате.

Сколько должны платить сверхбогатые

Вместе с международной гуманитарной организацией Oxfam, Американским институтом политологии и объединением обеспеченных американцев "Патриотичные миллионеры" (Patriotic Millionaires) движение по борьбе с неравенством предложило ввести глобальный налог на сверхбогатых в зависимости от размеров их состояний. Имущество свыше 5 млн долларов предлагается обложить ежегодным налогом в размере 2 процентов, имущество свыше 50 млн долларов - налогом в размере 3 процентов, а имущество свыше миллиарда долларов - налогом в размере 5 процентов.