В Таллинне на 4 евро увеличился размер пособия на частный детский сад
Таллиннская горуправа в среду утвердила размер пособия на частный детский сад на текущий год в объеме 200 евро в расчете на одного ребенка, пишет Rus.ERR.
Таллиннская горуправа в среду утвердила размер пособия на частный детский сад на текущий год в объеме 200 евро в расчете на одного ребенка, пишет Rus.ERR.
Постановление вступит в силу задним число с 1 января, говорится в пояснительной записке к документу.
В прошлом году размер данной выплаты составлял 196 евро в месяц.
Расчетная стоимость места в подведомственном столичному Департаменту образования детском саду в текущем году составляет 2400 евро в год или 200 евро в месяц. В бюджете текущего года на выплату пособий частным детским садам предусмотрено 1 773 900 евро.