В Таллинне на 4 евро увеличился размер пособия на частный детский сад

Постановление вступит в силу задним число с 1 января, говорится в пояснительной записке к документу.

Расчетная стоимость места в подведомственном столичному Департаменту образования детском саду в текущем году составляет 2400 евро в год или 200 евро в месяц. В бюджете текущего года на выплату пособий частным детским садам предусмотрено 1 773 900 евро.