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  • В Таллинне на 4 евро увеличился размер пособия на частный детский сад

В Таллинне на 4 евро увеличился размер пособия на частный детский сад

Центы. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Таллиннская горуправа в среду утвердила размер пособия на частный детский сад на текущий год в объеме 200 евро в расчете на одного ребенка, пишет Rus.ERR.

Постановление вступит в силу задним число с 1 января, говорится в пояснительной записке к документу.

В прошлом году размер данной выплаты составлял 196 евро в месяц.

Расчетная стоимость места в подведомственном столичному Департаменту образования детском саду в текущем году составляет 2400 евро в год или 200 евро в месяц. В бюджете текущего года на выплату пособий частным детским садам предусмотрено 1 773 900 евро.

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