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Олимпиада в условиях пандемии. Оргкомитет прокомментировал ситуацию

Флаг Олимпиады. ФОТО: Nicolas Datiche/SIPA

Оргкомитет Олимпиады-2022 в Пекине прокомментировал ситуацию с проведением Игр на фоне пандемии коронавируса.

«Мы пристально следим за омикрон-штаммом, а также наблюдаем и оцениваем его потенциальное влияние на Олимпийские игры, - заявили в пресс-службе оргкомитета Зимней Олимпиады в Пекине 2022. - Мы бы хотели обратить внимание, что предпримем решительные контрмеры против ковида, чтобы обеспечить безопасные Игры, одновременно продвигая подготовительную работу эффективно и на высоком уровне».

Представители пресс-службы также отметили, что есть полная уверенность, способность и решимость обеспечить простые, безопасные и великолепные Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

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