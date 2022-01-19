Олимпиада в условиях пандемии. Оргкомитет прокомментировал ситуацию

«Мы пристально следим за омикрон-штаммом, а также наблюдаем и оцениваем его потенциальное влияние на Олимпийские игры, - заявили в пресс-службе оргкомитета Зимней Олимпиады в Пекине 2022. - Мы бы хотели обратить внимание, что предпримем решительные контрмеры против ковида, чтобы обеспечить безопасные Игры, одновременно продвигая подготовительную работу эффективно и на высоком уровне».