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  • Поиски 10-летней Илоны продолжаются, вчера ее видели в Ласнамяэ

Поиски 10-летней Илоны продолжаются, вчера ее видели в Ласнамяэ

Илона. ФОТО: PPA

Вчера после опубликованного в СМИ сообщения в полицию поступило несколько звонков от граждан, которые видели Илону в Ласнамяэ вместе с детьми такого же возраста.

Сейчас полиция занимается поисками ребенка и проверкой разных адресов, связанных с ee друзьями и знакомыми.

Илона ушла из расположенного в Нымме приюта в понедельник утром и должна была поехать в школу на общественном транспорте. В школу она не приехала и в приют не вернулась. Раньше ребенок таким образом не пропадал.

На девочке были темно-зеленая куртка и черная шапка с помпоном. У нее светлые волосы, ее рост около 154 см. Девочка может представляться Даником.

Илона. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Просим всех, кто видел Илону или знает, где она может находиться, позвонить на номер 112.

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