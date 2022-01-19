Поиски 10-летней Илоны продолжаются, вчера ее видели в Ласнамяэ
Вчера после опубликованного в СМИ сообщения в полицию поступило несколько звонков от граждан, которые видели Илону в Ласнамяэ вместе с детьми такого же возраста.
Вчера после опубликованного в СМИ сообщения в полицию поступило несколько звонков от граждан, которые видели Илону в Ласнамяэ вместе с детьми такого же возраста.
Сейчас полиция занимается поисками ребенка и проверкой разных адресов, связанных с ee друзьями и знакомыми.
Илона ушла из расположенного в Нымме приюта в понедельник утром и должна была поехать в школу на общественном транспорте. В школу она не приехала и в приют не вернулась. Раньше ребенок таким образом не пропадал.
На девочке были темно-зеленая куртка и черная шапка с помпоном. У нее светлые волосы, ее рост около 154 см. Девочка может представляться Даником.
Просим всех, кто видел Илону или знает, где она может находиться, позвонить на номер 112.