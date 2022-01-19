В Эстонии может появиться атомная электростанция

В поисках долгосрочных решений, которые помогли бы защитить экономику Эстонии от кризиса цен на электроэнергию, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр экономики Таави Аас (Центристская партия) поддерживают внедрение атомной энергии.

И Аас, и Каллас осторожно относятся к этой теме, но не скрывают своих личных взглядов. «Мое личное отношение к ядерной энергии положительное», — сказала Каллас Postimees.