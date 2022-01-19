В Эстонии может появиться атомная электростанция
Правительство готовится раздробить Eesti Energia и хочет производить электроэнергию в парке ветряков и на атомной электростанции, пишет Postimees.
Правительство готовится раздробить Eesti Energia и хочет производить электроэнергию в парке ветряков и на атомной электростанции, пишет Postimees.
В поисках долгосрочных решений, которые помогли бы защитить экономику Эстонии от кризиса цен на электроэнергию, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр экономики Таави Аас (Центристская партия) поддерживают внедрение атомной энергии.