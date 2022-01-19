Опрос: экономическое положение семей в Эстонии стало ухудшаться

Как отмечается в обзоре, в декабре 2021 года 55% опрошенных семей сообщили, что их экономическое положение сейчас такое же, как и 12 месяцев назад, однако по сравнению с тем же месяцем 2020 года и в сравнении с тремя предыдущими месяцами стало больше семей, которые ощутили ухудшение своего экономического положения. В сентябре и декабре 2020 года соответствующий показатель составил 16%, а в декабре 2021 года уже 27%. Улучшение за последний год отметили только 16% опрошенных семей.

Ожидания жителей Эстонии в отношении экономического развития страны вновь стали пессимистическими — 25% опрошенных семей в декабре 2021 года прогнозировали улучшение положения в течение 2022 года, 21% посчитал, что положение в экономике не изменится и 39% опрошенных предположили, что дела пойдут хуже.

Как сообщили аналитики EKI, одной из причин растущего пессимизма стала ускорившаяся инфляция. По мнению жителей Эстонии, цены за последний год выросли в среднем на 9% и еще на 7% вырастут в течение 2022 года.

Чувство уверенности потребителей снизилось с 2 пунктов в сентябре до -10 пунктов в декабре и в долгосрочной перспективе оценивалось хуже среднего. Год назад соответствующий индикатор составлял -18 пунктов. В годовом сравнении существенно улучшились ожидания в отношении экономического развития и возможности покупки товаров постоянного пользования, но в сравнении с сентябрем ухудшились все компоненты чувства уверенности.