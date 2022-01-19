Среди богачей, призвавших обложить их дополнительным налогом - внучатая племянница Уолта Диснея Абигайль Дисней. ФОТО: BBC News

Организация "Патриотичные миллионеры", в которую входят несколько сотен состоятельных жителей США, Британии и других стран, призвала правительства мира брать с них больше налогов.

"Мы, как миллионеры, знаем, что нынешние системы налогообложения несправедливы", - говорится в открытом письме, которое организация адресовала участникам Всемирного экономического форума, в этом году проходящем виртуально, а не в Давосе, как обычно.

"Патриотичные миллионеры" считают, что доля сверхбогатых людей в расходах на восстановление мировой экономики после пандемии должна быть гораздо больше, чем сейчас.

"В последние два года мир прошел через огромные страдания, но большинство из нас за время пандемии стало богаче - и при этом лишь немногие из нас могут честно сказать, что платят в виде налогов по справедливости", - говорится в письме.

Среди подписавших открытое письмо - наследница империи Диснея Абигайль Дисней и один из первых инвесторов Amazon, венчурный капиталист и общественный деятель Ник Ханауэр. Помимо американцев и британцев, письмо подписали и богачи из Германии, Канады и других стран.

Британское отделение "Патриотичных миллионеров" совместно с тремя другими организациями подсчитало, что если обложить налогом на богатство в 2% ежегодно тех, кто имеет более пяти миллионов долларов, 3% - тех, кто имеет более 50 млн долларов, и 5% - миллиардеров, то можно собирать дополнительно 2,5 триллиона долларов США в год.

На эти деньги, по расчетам британских "патриотичных миллионеров", можно было бы вытащить из бедности 2,3 млрд человек, а также произвести вакцины от коронавируса для всего мира.

В Британии под такой налог подпали бы 119 тысяч человек, и с них можно было бы, по расчетам "Патриотичных миллионеров", собирать примерно 44 млрд фунтов (60 млрд долларов) в год.

"Настало время обложить налогом богатых - ради благополучия всех нас, и богатых, и бедных, настало время положить конец несправедливости в этом мире неравенства", - говорит британская предпринимательница и соосновательница британского отделения "Патриотичных миллионеров" Джемма Макгох.

Благотворительная организация Oxfam заявила на проходящем сейчас Давосском экономическом форуме - который в этом году из-за коронавируса проходит не в швейцарском Давосе, а в виртуальном пространстве, - что за время пандемии число бедных выросло, а богатые стали еще богаче. Суммарное состояние десяти богатейших людей мира с марта 2020 года выросло в два раза.

Швейцарский банк Credit Suisse подсчитал, что в 2020 году число миллионеров в мире выросло на 5,2 млн человек и достигло 56,1 миллиона.