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В докладе, который был выпущен Международной организацией гражданской авиации (ICAO) по итогам расследования майского инцидента с лайнером Ryanair над Беларусью, говорится, что ложное сообщение о бомбе на борту было распространено преднамеренно.

Задержание Романа Протасевича вызвало реакцию по всей Европе ФОТО: AFP

Однако источник этого сообщения в документе, копия которого имеется у Русской службы Би-би-си, никак не обозначен.

"Поскольку ни во время предполетной проверки багажа в Афинах, ни после нескольких досмотров в Беларуси и Литве не было обнаружено ни самой бомбы, ни следов ее пребывания, полагается, что угроза взрыва была заведомо ложной. Сообщение заведомо ложных сведений, создавая тем самым угрозу безопасности воздушного судна в полете, является нарушением статьи 1 (1) (е) Монреальской конвенции [речь о Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации", - говорится в докладе.

Самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года, совершил посадку в Минске после того, как белорусские диспетчеры передали экипажу информацию о бомбе на его борту. Перед посадкой в небо поднимался истребитель белорусских ВВС.

В ИКАО считают, что если бы экипаж связался с Ryanair, решение о выборе аэропорта могло быть другим ФОТО: Getty Images

После приземления пассажиров вывели из самолета. Среди них были белорусский оппозиционер, бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка россиянка Софья Сапега. Их арестовали. Сейчас оба находятся под домашним арестом в Беларуси.

Дело Сапеги передано в суд. Ее обвиняют по семи статьям белорусского УК. Сапеге вменяют администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личные данные силовиков. 25 мая 2021 года белорусские государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что была редактором этого канала.

Роман Протасевич проходит по уголовному делу о массовых беспорядках - его обвиняют по десяти статьям УК Беларуси.

Странные письма

Сообщение о якобы находящейся на борту самолета бомбе, как утверждают белорусские власти, пришло на общий электронный адрес аэропорта info@airport.by. Всего, как утверждают в Минске, было два письма - одно пришло в 09:25 по всемирному координированному времени - UTC (12:25 по местному), второе - в 09:56 (в 12:56).

Действовать белорусские власти стали после получения первого письма. Сообщение о бомбе на борту экипаж получил от диспетчеров в 9:30 UTC (12:30).

Провайдер электронной почты, который обслуживает в том числе почтовый адрес аэропорта, по запросу литовских властей подтвердил получение только одного, второго письма, говорится в докладе.

Минск отказался передавать первое письмо в исходном формате, включая метаданные, которые помогли бы установить точное время его получения. Белорусские власти сослались на протоколы безопасности, которые удаляют такие письма автоматически спустя какое-то время. Был передан только скриншот.

При отсутствии данных о первом письме следует считать, что в Минске получили информацию о бомбе на борту самолета каким-то другим, неизвестным ICAO способом, говорится в докладе.

Информация о первом письме крайне важна, отмечается в докладе: если она была получена в то время, о котором говорят белорусские власти, то решение посадить самолет в Минске выглядело логично с учетом всех обстоятельств.

Кроме того, аналогичные электронные письма были отправлены в аэропорты, которые находились вблизи маршрута самолета. По данным провайдера, в 9:25 UTC письмо пришло на адрес аэропорта Вильнюса , в 9:26 - Афин, в 9:27 - Софии, в 9:28 - Бухареста, 9:34 - аэропорта Жуляны в Киеве. Два письма не были доставлены - в Киев и Афины.

Первые четыре письма были отправлены за считанные минуты до того, как самолет перелетал из воздушного пространства Украины в белорусское, спустя два часа после вылета.

Белорусский диспетчер сообщил экипажу, что письмо с угрозой взрыва было направлено в несколько аэропортов в 9:33 UTC (12:33). Откуда диспетчер узнал о сообщениях в другие аэропорты, расследователям ICAO установить не удалось.

Что сказали пилотам

В докладе ICAO говорится, что экипаж авиалайнера Ryanair принял решение сажать самолет в Минске самостоятельно.

Хотя экипаж и принял решение садиться в Минске, ему в нарушение правил не предоставили возможности связаться с эксплуатантом воздушного судна - Ryanair, а также предоставили неподтвержденную информацию, которая фактически привела к тому, что такое решение было принято, сказано в документе.

Boeing 737-8AS Ryanair после возвращения в Вильнюс из Минска ФОТО: AFP

Как говорится в докладе, решение о посадке в Минске было принято экипажем после получения сообщения о "красном" коде опасности на борту. В такой ситуации самолет должен сесть в ближайшем аэропорту.

О том, кто установил "красный" уровень опасности, экипажу не сообщили. "Сказали, что код красный", - сообщил диспетчер, не уточнив, от кого он получил информацию.

Обычно экипаж получает информацию об уровне опасности от своей компании, которая также устанавливает уровень угрозы. Во время этого полета связь с Ryanair у экипажа отсутствовала, а просьба обеспечить ее не была выполнена.

В результате, говорится в документе, экипаж скорее всего решил, что информация о "красном" коде исходит от оперативных служб компании, которые передали ее через диспетчера. Из-за этого они решили направиться к Минску.

В докладе ICAO отмечается, что компания узнала об инциденте только после того, как самолет направился в сторону Минска. При этом письмо с угрозой взрыва в Ryanair не получили, и оценить степень опасности не смогли. Возможно, если бы компания могла вовремя связаться с экипажем, было бы принято другое решение.

Согласно докладу, белорусские власти не предоставили доказательств того, что они пытались связаться с Ryanair и предоставить компании информацию о ситуации.

В распоряжении ICAO не оказалось записей переговоров пилотов в кабине. Их не осталось - самописец сохраняет их только после выключения прибора, перезаписывая поверх старой информации новую спустя определенное время.

Пилоты, говорится в документе, посоветовались после посадки с дежурным руководителем полетов компании и решили не выключать самописец, поскольку самолет не был поврежден и собирался отправляться в полет в ближайшее время.

Был ли перехват?

Сразу после инцидента в прессе и соцсетях широко обсуждалось присутствие в небе истребителя МиГ-29 белорусских ВВС. В Минске настаивали на том, что истребитель только сопровождал гражданский борт, но в прессе, особенно - западной - восприняли это как принуждение к посадке силой.

ICAO сообщает, что военный самолет взлетел с аэродрома в Барановичах, когда борт Ryanair находился от него на расстоянии примерно 130 километров. В тот момент лайнер готовился заходить на посадку в аэропорт Минска.

По данным ICAO, пилоту истребителя была поставлена задача контролировать радиообмен, помогать в случае необходимости поддерживать связь диспетчера с лайнером и предотвратить теракт любого рода над Минском.

Когда самолет Ryanair совершил посадку в Минске, МиГ-29 находился от него в 55 километрах.

По информации ICAO, истребитель не сопровождал и не перехватывал гражданский лайнер, между его пилотом и экипажем борта Ryanair не было радиообмена. Об этом свидетельствуют записи переговоров на частотах, которые использовал экипаж.

Пилоты Ryanair рассказали, что они не связывались с военным летчиком ни по радио, ни каким-либо другим способом.

Будут новые санкции?

Приведет ли расследование ICAO к каким-то политическим решениям в отношении Беларуси, неизвестно.

Западные страны уже ввели многочисленные санкции против Беларуси, в том числе авиакомпании "Белавиа" и лиц, которые могли быть причастны к посадке самолета Ryanair в Минске.

Самыми значительными были летние секторальные санкции - они касались экспорта калиийных удобрений и нефтепродуктов - важнейших для белорусской экономики товаров. Правда, экономисты и политологи называли эти санкции "дырявыми", поскольку они предполагали много исключений и отсрочек по контрактам, которые играют на руку действующей белорусской власти.