Студия Postimees: чем энергокризис аукнется отелям?13:00
Рост цен на энергоносители не щадит гостиницы и спа-отели. Клиентов ждет очередное повышение цен? Удастся ли сектору избежать банкротств и сокращений?
Рост цен на энергоносители не щадит гостиницы и спа-отели. Клиентов ждет очередное повышение цен? Удастся ли сектору избежать банкротств и сокращений?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире Виталий Макеев, коммерческий директор компании HMP Hotellid, оперирующей гостиницами Radisson Collection и Palace Tallinn. Смотрите интервью в 13:00!