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Студия Postimees: чем энергокризис аукнется отелям?
13:00

Виталий Макеев, коммерческий директор компании HMP Hotellid ФОТО: Erakogu

Рост цен на энергоносители не щадит гостиницы и спа-отели. Клиентов ждет очередное повышение цен? Удастся ли сектору избежать банкротств и сокращений?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире Виталий Макеев, коммерческий директор компании HMP Hotellid, оперирующей гостиницами Radisson Collection и Palace Tallinn. Смотрите интервью в 13:00!

  • Министр Аас подчеркнул накануне, что туристическому и гостиничному бизнесу не стоит ждать от государства поддержки. Как сектору выживать?
  • Грозят ли сокращения работникам гостиниц? 
  • Чем энергокризис аукнется постояльцам гостиниц?
  • Реально ли решить проблему повышением цен на номера?
  • На сколько выросли счета гостиниц? 
  • Что больнее бьет по отельному бизнесу: ковид-ограничения или цены на электричество?
  • Какие могут быть выходы? 

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