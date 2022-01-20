Лесовоз перевернулся, легковушка выехала в кювет

По предварительным данным, лесовоз выехал с второстепенной дороги и повернул на шоссе Пярну-Раквере в сторону последнего. Второстепенная дорога была скользкой, в какой-то момент сцепление передних колес с шоссе оказалось лучше, чем у задних, машина завалилась набок, а груз рассыпался. Прицеп остался стоять.