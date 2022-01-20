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  • Лесовоз перевернулся, легковушка выехала в кювет

Лесовоз перевернулся, легковушка выехала в кювет

Сегодня в 6.57 произошла авария в деревне Лаупа на шоссе Пярну-Раквере, где перевернулся лесовоз с прицепом. Груз леса вывалился на дорогу и препятствует движению, пишет Järva Teataja.

По предварительным данным, лесовоз выехал с второстепенной дороги и повернул на шоссе Пярну-Раквере в сторону последнего. Второстепенная дорога была скользкой, в какой-то момент сцепление передних колес с шоссе оказалось лучше, чем у задних, машина завалилась набок, а груз рассыпался. Прицеп остался стоять.

Чтобы избежать наезда на груз леса, ехавшей по шоссе легковушке пришлось выехать в кювет. На месте происшествия закрыта одна полоса движения, люди в аварии не пострадали.

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