Лесовоз перевернулся, легковушка выехала в кювет
Сегодня в 6.57 произошла авария в деревне Лаупа на шоссе Пярну-Раквере, где перевернулся лесовоз с прицепом. Груз леса вывалился на дорогу и препятствует движению, пишет Järva Teataja.
Сегодня в 6.57 произошла авария в деревне Лаупа на шоссе Пярну-Раквере, где перевернулся лесовоз с прицепом. Груз леса вывалился на дорогу и препятствует движению, пишет Järva Teataja.
По предварительным данным, лесовоз выехал с второстепенной дороги и повернул на шоссе Пярну-Раквере в сторону последнего. Второстепенная дорога была скользкой, в какой-то момент сцепление передних колес с шоссе оказалось лучше, чем у задних, машина завалилась набок, а груз рассыпался. Прицеп остался стоять.
Чтобы избежать наезда на груз леса, ехавшей по шоссе легковушке пришлось выехать в кювет. На месте происшествия закрыта одна полоса движения, люди в аварии не пострадали.