Эстонская теннисистка Кая Канепи показывает отличные результаты
Кая Канепи (115 место в WTA) обыграла во втором матче турнира Australian Open чешку Марию Бузкову (WTA 86) и вышла в третий круг чемпионата. Счет составил 6:2, 7:6 (3).
Кая Канепи (115 место в WTA) обыграла во втором матче турнира Australian Open чешку Марию Бузкову (WTA 86) и вышла в третий круг чемпионата. Счет составил 6:2, 7:6 (3).
Как отмечают комментаторы матча, Бузкова нестабильная теннисистка, в конце прошлого года она проиграла Тревизан и Дои, а в середине года снималась с матчей из-за травм.
У Канепи же сильные удары, и она известна победами над несколькими топами, умеет удивлять оппоненток.
Предыдущую личную встречу в 2020 году выиграла Канепи 2:1 по сетам, это тоже было на Большом шлеме, и тоже на стадии 1/32 финала.
В ходе встречи Канепи совершила 27 завершающих ударов и 33 простых ошибки (из них 25 были совершены во втором сете). Противница сделала 14 завершающих ударов и 18 простых ошибок. Эстонка в ходе матча использовала 11 брейкпонтов из которых реализовала пять. По количеству пунктов победила Канепи (72), у соперницы 58.
В третьем туре Канепи встретится с 24-летней австралийкой Мэддисон Инглис (WTA 133).