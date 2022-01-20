Эстонская теннисистка Кая Канепи показывает отличные результаты

Как отмечают комментаторы матча, Бузкова нестабильная теннисистка, в конце прошлого года она проиграла Тревизан и Дои, а в середине года снималась с матчей из-за травм.

У Канепи же сильные удары, и она известна победами над несколькими топами, умеет удивлять оппоненток.

Предыдущую личную встречу в 2020 году выиграла Канепи 2:1 по сетам, это тоже было на Большом шлеме, и тоже на стадии 1/32 финала.

В ходе встречи Канепи совершила 27 завершающих ударов и 33 простых ошибки (из них 25 были совершены во втором сете). Противница сделала 14 завершающих ударов и 18 простых ошибок. Эстонка в ходе матча использовала 11 брейкпонтов из которых реализовала пять. По количеству пунктов победила Канепи (72), у соперницы 58.