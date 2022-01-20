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Контавейт сенсационно вылетела с Australian Open

Анетт Контавейт. ФОТО: MARTIN KEEP

Первые теннисистки из топ-10 покинули Australian Open. Свои матчи второго круга проиграли Анетт Контавейт (WTA 7) и Габринье Мугуруса.

Испанка, которая занимает третье место в рейтинге WTA, проиграла француженке Ализе Корне в двух сетах – 3:6, 3:6. Теперь она опустится минимум на шестую позицию.

Контавейт в двух сетах уступила датчанке Кларе Таусон (WTA 39) – 2:6, 4:6.

Хотя эстонка начала матч с подачи, ей с самого начала пришлось непросто, потому что Таусон сразу начала вести. Во втором сете Контавейт дважды могла сравнять счет, но в итоге победу одержала датчанка. Таусон продолжила свои уверенные подачи, тогда как у Контайвейт были сложности. Контавейт дважды подала навылет, допустила двойную ошибку, из пяти брейкпойнтов реализовала два. Таусон сделала пять эйсов, избежала двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из девяти.

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