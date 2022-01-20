Контавейт сенсационно вылетела с Australian Open

Хотя эстонка начала матч с подачи, ей с самого начала пришлось непросто, потому что Таусон сразу начала вести. Во втором сете Контавейт дважды могла сравнять счет, но в итоге победу одержала датчанка. Таусон продолжила свои уверенные подачи, тогда как у Контайвейт были сложности. Контавейт дважды подала навылет, допустила двойную ошибку, из пяти брейкпойнтов реализовала два. Таусон сделала пять эйсов, избежала двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из девяти.