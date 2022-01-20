Из-за аварии водопровода перекрыта улица Пронкси в Таллинне
В Таллинне на Пронкси, 10 ведутся аварийные работы на трубопроводе, поэтому на месте аварии изменена организация дорожного движения.
В Таллинне на Пронкси, 10 ведутся аварийные работы на трубопроводе, поэтому на месте аварии изменена организация дорожного движения.
На отрезке между улицей Гонсиори и Тартуским шоссе с 10 часов утра в сторону Тарту-маантеэ открыта только одна полоса для движения. Все полосы в сторону улицы Гонсиори свободны для проезда.
Аварийные работы будут завершены при первой же возможности, но вместе с восстановительным ремонтом ограничения в движении предположительно сохранятся до утра пятницы.
Таллиннский водоканал просит водителей учитывать временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативные пути движения.
Предприятие приносит извинения за неудобства.