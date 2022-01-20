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Из-за аварии водопровода перекрыта улица Пронкси в Таллинне

Улица Пронкси в Таллинне. ФОТО: Remo Tõnismäe

В Таллинне на Пронкси, 10 ведутся аварийные работы на трубопроводе, поэтому на месте аварии изменена организация дорожного движения.

На отрезке между улицей Гонсиори и Тартуским шоссе с 10 часов утра в сторону Тарту-маантеэ открыта только одна полоса для движения. Все полосы в сторону улицы Гонсиори свободны для проезда.

Аварийные работы будут завершены при первой же возможности, но вместе с восстановительным ремонтом ограничения в движении предположительно сохранятся до утра пятницы.

Таллиннский водоканал просит водителей учитывать временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативные пути движения.

Предприятие приносит извинения за неудобства.

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