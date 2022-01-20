Коронавирус подтвержден у 3845 жителей Эстонии

По состоянию на утро 20 января, в больницах находится 322 пациента с коронавирусом. Из них 227 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 180 человек, или 79,3% не были вакцинированы, а 47, или 20,7% прошли курс вакцинации.