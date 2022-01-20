Коронавирус подтвержден у 3845 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 321 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3845. Скончались четыре человека с коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 321 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3845. Скончались четыре человека с коронавирусом.
По состоянию на утро 20 января, в больницах находится 322 пациента с коронавирусом. Из них 227 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 180 человек, или 79,3% не были вакцинированы, а 47, или 20,7% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 42 новые истории болезни. Скончалось четыре человека: 58-летняя женщина, 67-летний мужчина, 70-летняя женщина и 89-летний мужчина.
За последние семь дней заражаемость на 100 000 человек среди вакцинированных составляет 153,3, а среди невакцинированных людей – 244,1.
За сутки ввели 4239 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 500 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 353 912 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62%.