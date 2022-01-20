Каток на стадионе Хярма посетило более 3000 человек

«В Ласнамяэ можно покататься на коньках в двух местах: на большой ледовой трассе стадиона Хярма и на более уютном катке в парке Тондираба. На стадионе Хярма тренируются спортклубы и школы, однако он открыт и для обычных посетителей, и многие люди уже насладились этой крупнейшей в Таллинне и во всей Эстонии ледовой трассой», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Конькобежная трасса длиной 400 м – единственная в своем роде как в Таллинне, так и во всей Эстонии. За первый месяц работы в этом сезоне каток уже посетило более 3000 любителей катания на льду. Трасса будет работать до конца зимы.

Стадион Хярма расположен возле Ласнамяэской русской гимназии (ул. Я. Коорти, 23). Освещенный ледовый стадион открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов. Коньки можно взять на прокат до 20:45. Стоимость часового билета составляет для всех 2,50 евро. Прокат коньков стоит 4 евро (дошкольникам, школьникам, студентам и пенсионерам 2,50 евро).

Помимо стадиона Хярма все желающие также могут приходить на каток в парке Тондираба.