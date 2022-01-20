Фото ⟩ Не дом, а сказка! В центре Кабернеэме продается дом с видом на море

Предложение включает в себя участок площадью 1372 м2, на котором находятся дом, баня, гараж, подвал и детский игровой домик. Точный год постройки главного дома неизвестен, но на камне колодца написано «1903 год», а на фундаменте в подвале - «1921 год». Это так называемый «капитанский дом», который собственники обустроили и отреставрировали таким образом, чтобы сохранить атмосферу и особенности этого старинного жилища.

ФОТО: KV.EE

Здание полностью отремонтировано: у дома новая крыша из листовой жести, новая обшивка досками с утеплением, новые стеклопакеты с деревянными рамами, новая дымовая труба, фундамент с гидро- и теплоизоляцией. Планируется установить на крыше новый парк солнечных батарей мощностью 10 кВт и возможностью продажи излишков электроэнергии обратно в электросеть. Документы на дом в порядке, включая разрешение на эксплуатацию.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположены прихожая, кухня, душевая, столовая, гостиная и каминный зал. Наверху находится холл, две большие спальни с видом на море и две спальни поменьше. Кроме того, на втором этаже есть комната площадью 7,6 квадратных метра с окном, которая использовалась как гардеробная.

ФОТО: KV.EE