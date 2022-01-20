Самые дешевые авиарейсы: отдыхать на Миконос всего за 138 евро
Postimees подготовил подборку самых выгодных авиарейсов с сайтов hetked.ee и trip.ee.
Postimees подготовил подборку самых выгодных авиарейсов с сайтов hetked.ee и trip.ee.
Туда и обратно из Таллинна в Португалию начиная с 52 евро
Туда и обратно из Таллинна в Неаполь начиная с 12 евро
Туда и обратно из Риги в Палермо начиная с 17 евро
Туда и обратно из Таллинна в Барселону начиная с 31 евро
Туда и обратно из Таллинна в Берлин начиная с 68 евро
Туда и обратно из Таллинна на остров Миконос начиная с 138 евро
Туда и обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 441 евро