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  • Чемпионы едут в Пекин. Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Чемпионы едут в Пекин. Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Камила Валиева ФОТО: Heikki Saukkomaa

Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию определился с составом команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в состав вошли следующие спортсмены:

Танцевальные пары: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Запасные: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда. Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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