Чемпионы едут в Пекин. Назван состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду
Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию определился с составом команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.
Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию определился с составом команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.
Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в состав вошли следующие спортсмены:
Танцевальные пары: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Запасные: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда. Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.