В Эстонии не хватает водителей автобусов

Одна из причин заключается в том, что людей, которые имеют права на управление автобусом, не так много. "Раньше многие получили права случайно, не мечтая стать водителем автобуса, но жизнь так сложилась, что права пригодились. Сейчас, чтобы получить права на управление автобусом, надо захотеть получить эту профессию", - руководитель фирмы GoBus Андрей Мяндла в программе "Великолепная четверка" на Радио 4.