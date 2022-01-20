Картина дня: новые меры поддержки, рекорд заражаемости и пиратские копии книг

Конфликт разрешен: правительство достигло договоренности

Меры по смягчению последствий повышения цен на энергопотребление, о которых Партия реформ и Центристская партия достигли договоренности к утру четверга, вводятся на период с января по март, и их действие найдет отражение в счетах, которые потребители получат за январь этого года. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 3845 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 321 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3845. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Правительство: мы должны были установить границы потребления, чтобы не разбрасываться деньгами

Сегодня прошла пресс-конференция правительства Эстонии, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристиан Яани. Читать далее…

Фото 〉 Эксперимент Rus.Postimees: в таллиннском книжном магазине продают пиратские копии книг

Пиксельная картинка на обложке, плохая печать, хлипкий переплет, прошивка местами прорывает тонкие и серенькие странички. Так выглядят приобретенные в таллиннском магазине книги. Нет, это не халтура издательства: в руках я держу подделки. И такие пиратские книжки, которые вполне официально продают под видом оригинальных, могли оказаться на полках многих жителей Эстонии, Латвии и других стран. Читать далее…

Перед подачей декларации о доходах проверьте свои документы и PIN-коды

Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Департамент государственной инфосистемы напоминают, что перед подачей декларации о доходах физического лица необходимо проверить наличие действующих документов и PIN-кодов. Когда документы и PIN-коды в порядке, подача декларации в интернете занимает всего лишь несколько минут. Читать далее…

Из-за волны омикрон-штамма семейные врачи находятся на грани выгорания

Последний опрос показал, что 86 процентов семейных врачей близки к эмоциональному выгоранию или уже выгорели. В понедельник был поставлен рекорд по количеству выписанных направлений на коронатест — в организацию общественного тестирования их поступило более 15 000. Людей на тестирование направляют семейные врачи, которые работают не покладая рук. Читать далее…

«Бей первым, Фредди!» или Евросоюз теряет влияние на мировые дела

Есть все признаки того, что мировые лидеры перестали рассматривать Европу, как глобального игрока, а США не имеют решающего голоса в мировых делах. Читать далее…

ВИДЕО 〉 «За такое его надо выпороть!»: бездумный маневр BMW возмутил людей

Читатели Rus.Postimees поделились опубликованным в сообществе EZ-дуны! видео, главными действующими лицами которого стали столичный автобус и автомобиль BMW. Читать далее…

Контавейт сенсационно вылетела с Australian Open

Первые теннисистки из топ-10 покинули Australian Open. Свои матчи второго круга проиграли Анетт Контавейт (WTA 7) и Габринье Мугуруса. Читать далее…

Рассчитывать самостоятельно или доплачивать? Ходатайствовать о компенсации оказалось еще сложнее, чем ожидали

Жители деревни Тила под Тарту были удивлены, когда выяснилось, что их счета за газ не подходят для ходатайства о пособии. Фирма, составляющая счета за коммунальные услуги многоквартирных домов, согласилась на перерасчет, но с доплатой в размере 36 евро. Читать далее…

Фигурное катание. Таллинн принимает еще одно важнейшее состязание