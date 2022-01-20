Картина дня: новые меры поддержки, сааремааский метеор и смертельное ДТП
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 января.
Меры по смягчению последствий повышения цен на энергопотребление, о которых Партия реформ и Центристская партия достигли договоренности к утру четверга, вводятся на период с января по март, и их действие найдет отражение в счетах, которые потребители получат за январь этого года. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 321 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3845. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция правительства Эстонии, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристиан Яани. Читать далее…
Пиксельная картинка на обложке, плохая печать, хлипкий переплет, прошивка местами прорывает тонкие и серенькие странички. Так выглядят приобретенные в таллиннском магазине книги. Нет, это не халтура издательства: в руках я держу подделки. И такие пиратские книжки, которые вполне официально продают под видом оригинальных, могли оказаться на полках многих жителей Эстонии, Латвии и других стран. Читать далее…
По словам астрономов, по описанию очевидцев, увидевших огненный шар в небе над Сааремаа во вторник, небесное тело могло быть редким болидом. Читать далее...
ИНТЕРВЬЮ 〉 Министр Круузе: в будущем придется думать о том, сколько мы едим
Если зеленый поворот принес нам высокие цены на энергоносители и заставил задуматься об экономии электроэнергии и газа, то в будущем нам, возможно, придется задумываться и о том, сколько и чего мы едим, сказал в интервью министр сельской жизни Урмас Круузе. Читать далее...
Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Департамент государственной инфосистемы напоминают, что перед подачей декларации о доходах физического лица необходимо проверить наличие действующих документов и PIN-кодов. Когда документы и PIN-коды в порядке, подача декларации в интернете занимает всего лишь несколько минут. Читать далее…
Вечером в четверг, 20 января в Ярвамаа произошло тяжелое ДТП между грузовиком и микроавтобусом. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса. Читать далее...
Последний опрос показал, что 86 процентов семейных врачей близки к эмоциональному выгоранию или уже выгорели. В понедельник был поставлен рекорд по количеству выписанных направлений на коронатест — в организацию общественного тестирования их поступило более 15 000. Людей на тестирование направляют семейные врачи, которые работают не покладая рук. Читать далее…
Во дворе городского музея Силламяэ появится тематический парк, посвященный времени строительства этого города. Хотя весь исторический центр Силламяэ - это единый архитектурный комплекс 50-х, для большего погружения туристов в его атмосферу в городе задумали использовать современные технические средства. Читать далее...
Есть все признаки того, что мировые лидеры перестали рассматривать Европу, как глобального игрока, а США не имеют решающего голоса в мировых делах. Читать далее…
Читатели Rus.Postimees поделились опубликованным в сообществе EZ-дуны! видео, главными действующими лицами которого стали столичный автобус и автомобиль BMW. Читать далее…
Первые теннисистки из топ-10 покинули Australian Open. Свои матчи второго круга проиграли Анетт Контавейт (WTA 7) и Габринье Мугуруса. Читать далее…
Жители деревни Тила под Тарту были удивлены, когда выяснилось, что их счета за газ не подходят для ходатайства о пособии. Фирма, составляющая счета за коммунальные услуги многоквартирных домов, согласилась на перерасчет, но с доплатой в размере 36 евро. Читать далее…
Вслед за чемпионатом Европы по фигурному катанию, который проходил с 10 по 16 января, ледовый холл «Тондираба» примет и чемпионат Четырех континентов, который в этот раз впервые пройдет в Европе. Читать далее…