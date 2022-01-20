Картина дня: новые меры поддержки, сааремааский метеор и смертельное ДТП

Конфликт разрешен: правительство достигло договоренности

Меры по смягчению последствий повышения цен на энергопотребление, о которых Партия реформ и Центристская партия достигли договоренности к утру четверга, вводятся на период с января по март, и их действие найдет отражение в счетах, которые потребители получат за январь этого года. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 3845 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 321 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3845. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Правительство: мы должны были установить границы потребления, чтобы не разбрасываться деньгами

Сегодня прошла пресс-конференция правительства Эстонии, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристиан Яани. Читать далее…

Фото 〉 Эксперимент Rus.Postimees: в таллиннском книжном магазине продают пиратские копии книг

Пиксельная картинка на обложке, плохая печать, хлипкий переплет, прошивка местами прорывает тонкие и серенькие странички. Так выглядят приобретенные в таллиннском магазине книги. Нет, это не халтура издательства: в руках я держу подделки. И такие пиратские книжки, которые вполне официально продают под видом оригинальных, могли оказаться на полках многих жителей Эстонии, Латвии и других стран. Читать далее…

«С неба упал большой зеленый огненный шар. Он падал ненормально быстро»

По словам астрономов, по описанию очевидцев, увидевших огненный шар в небе над Сааремаа во вторник, небесное тело могло быть редким болидом. Читать далее...

ИНТЕРВЬЮ 〉 Министр Круузе: в будущем придется думать о том, сколько мы едим

Если зеленый поворот принес нам высокие цены на энергоносители и заставил задуматься об экономии электроэнергии и газа, то в будущем нам, возможно, придется задумываться и о том, сколько и чего мы едим, сказал в интервью министр сельской жизни Урмас Круузе. Читать далее...

Перед подачей декларации о доходах проверьте свои документы и PIN-коды

Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Департамент государственной инфосистемы напоминают, что перед подачей декларации о доходах физического лица необходимо проверить наличие действующих документов и PIN-кодов. Когда документы и PIN-коды в порядке, подача декларации в интернете занимает всего лишь несколько минут. Читать далее…

ФОТО 〉 Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: погиб водитель микроавтобуса

Вечером в четверг, 20 января в Ярвамаа произошло тяжелое ДТП между грузовиком и микроавтобусом. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса. Читать далее...

Из-за волны омикрон-штамма семейные врачи находятся на грани выгорания