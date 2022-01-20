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  • Эстония
  • Картина дня: новые меры поддержки, сааремааский метеор и смертельное ДТП

Картина дня: новые меры поддержки, сааремааский метеор и смертельное ДТП

Avarii Tallinna-Tartu maanteel. ФОТО: Tiit Reinberg

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 января.

Конфликт разрешен: правительство достигло договоренности

Меры по смягчению последствий повышения цен на энергопотребление, о которых Партия реформ и Центристская партия достигли договоренности к утру четверга, вводятся на период с января по март, и их действие найдет отражение в счетах, которые потребители получат за январь этого года. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 3845 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 321 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3845. Скончались четыре человека с коронавирусом. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Правительство: мы должны были установить границы потребления, чтобы не разбрасываться деньгами

Сегодня прошла пресс-конференция правительства Эстонии, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр обороны Калле Лаанет и министр внутренних дел Кристиан Яани. Читать далее…

Фото 〉 Эксперимент Rus.Postimees: в таллиннском книжном магазине продают пиратские копии книг

Пиксельная картинка на обложке, плохая печать, хлипкий переплет, прошивка местами прорывает тонкие и серенькие странички. Так выглядят приобретенные в таллиннском магазине книги. Нет, это не халтура издательства: в руках я держу подделки. И такие пиратские книжки, которые вполне официально продают под видом оригинальных, могли оказаться на полках многих жителей Эстонии, Латвии и других стран. Читать далее…

«С неба упал большой зеленый огненный шар. Он падал ненормально быстро»

По словам астрономов, по описанию очевидцев, увидевших огненный шар в небе над Сааремаа во вторник, небесное тело могло быть редким болидом. Читать далее...

ИНТЕРВЬЮ 〉 Министр Круузе: в будущем придется думать о том, сколько мы едим

Если зеленый поворот принес нам высокие цены на энергоносители и заставил задуматься об экономии электроэнергии и газа, то в будущем нам, возможно, придется задумываться и о том, сколько и чего мы едим, сказал в интервью министр сельской жизни Урмас Круузе. Читать далее...

Перед подачей декларации о доходах проверьте свои документы и PIN-коды

Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Департамент государственной инфосистемы напоминают, что перед подачей декларации о доходах физического лица необходимо проверить наличие действующих документов и PIN-кодов. Когда документы и PIN-коды в порядке, подача декларации в интернете занимает всего лишь несколько минут. Читать далее…

ФОТО 〉 Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: погиб водитель микроавтобуса

Вечером в четверг, 20 января в Ярвамаа произошло тяжелое ДТП между грузовиком и микроавтобусом. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса. Читать далее...

Из-за волны омикрон-штамма семейные врачи находятся на грани выгорания

Последний опрос показал, что 86 процентов семейных врачей близки к эмоциональному выгоранию или уже выгорели. В понедельник был поставлен рекорд по количеству выписанных направлений на коронатест — в организацию общественного тестирования их поступило более 15 000. Людей на тестирование направляют семейные врачи, которые работают не покладая рук. Читать далее…

Закрытый город 50-х годов можно будет увидеть вживую и в виртуальной реальности

Во дворе городского музея Силламяэ появится тематический парк, посвященный времени строительства этого города. Хотя весь исторический центр Силламяэ - это единый архитектурный комплекс 50-х, для большего погружения туристов в его атмосферу в городе задумали использовать современные технические средства. Читать далее...

«Бей первым, Фредди!» или Евросоюз теряет влияние на мировые дела

Есть все признаки того, что мировые лидеры перестали рассматривать Европу, как глобального игрока, а США не имеют решающего голоса в мировых делах. Читать далее…

ВИДЕО 〉 «За такое его надо выпороть!»: бездумный маневр BMW возмутил людей

Читатели Rus.Postimees поделились опубликованным в сообществе EZ-дуны! видео, главными действующими лицами которого стали столичный автобус и автомобиль BMW. Читать далее…

Контавейт сенсационно вылетела с Australian Open

Первые теннисистки из топ-10 покинули Australian Open. Свои матчи второго круга проиграли Анетт Контавейт (WTA 7) и Габринье Мугуруса. Читать далее…

Рассчитывать самостоятельно или доплачивать? Ходатайствовать о компенсации оказалось еще сложнее, чем ожидали

Жители деревни Тила под Тарту были удивлены, когда выяснилось, что их счета за газ не подходят для ходатайства о пособии. Фирма, составляющая счета за коммунальные услуги многоквартирных домов, согласилась на перерасчет, но с доплатой в размере 36 евро. Читать далее…

Фигурное катание. Таллинн принимает еще одно важнейшее состязание

Вслед за чемпионатом Европы по фигурному катанию, который проходил с 10 по 16 января, ледовый холл «Тондираба» примет и чемпионат Четырех континентов, который в этот раз впервые пройдет в Европе. Читать далее…

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