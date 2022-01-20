Фото: недалеко от Тарту продается чудесный бревенчатый дом

Традиционный бревенчатый дом расположен на красивом озелененном участке. На первом этаже двухэтажного дома - прихожая, туалет, открытая кухня-гостиная открытого плана, терраса, сауна с душевой и техническое помещение.

ФОТО: KV.EE

Этажом выше расположены холл, большая спальня с выходом на балкон, две спальни поменьше, душевая и туалет. С балкона можно спуститься на террасу первого этажа.

ФОТО: KV.EE

Практически из всех окон открываются захватывающие живописные виды. Участок граничит с опушкой густого леса, поэтом дикие животные часто оказываются поблизости: наблюдать за ними - большое удовольствие.

ФОТО: KV.EE