Чт, 20.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото: недалеко от Тарту продается чудесный бревенчатый дом

ФОТО: KV.EE

Построенный в 2015 году около живописного озера бревенчатый дом с нетерпением ждет покупателей, передает Kodu.

Традиционный бревенчатый дом расположен на красивом озелененном участке. На первом этаже двухэтажного дома - прихожая, туалет, открытая кухня-гостиная открытого плана, терраса, сауна с душевой и техническое помещение.

ФОТО: KV.EE

Этажом выше расположены холл, большая спальня с выходом на балкон, две спальни поменьше, душевая и туалет. С балкона можно спуститься на террасу первого этажа. 

ФОТО: KV.EE

Практически из всех окон открываются захватывающие живописные виды. Участок граничит с опушкой густого леса, поэтом дикие животные часто оказываются поблизости: наблюдать за ними - большое удовольствие. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back