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В Ивангороде обнаружили гараж, набитый эстонским сыром

Эстонский сыр. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

Более 50 кг санкционного эстонского сыра нашли в гараже в Ивангороде Кингисеппского района Ленобласти. Упаковки с продуктами забрали для уничтожения, пишет 47news.ru.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 20 января, сотрудники Кингисеппской таможни провели проверку в Ивангороде. В одном из гаражей, оборудованных под склад, был обнаружен 51 кг санкционных продуктов из Эстонии.

Там хранились 103 упаковки сыра Valio, Alma и Estover — весь он будет уничтожен.

"Гаражное помещение принадлежит гражданину Российской Федерации, который в поле зрения таможенников попадает уже не в первый раз", — пояснили в пресс-службе СЗТУ.

На другом складе в Кингисеппском районе ранее нашли более 136 кг немецкого и эстонского сыра, финского масла и испанского хамона. Санкционные продукты были изъяты и сожжены в октябре 2021 года.

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