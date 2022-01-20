В Ивангороде обнаружили гараж, набитый эстонским сыром
Более 50 кг санкционного эстонского сыра нашли в гараже в Ивангороде Кингисеппского района Ленобласти. Упаковки с продуктами забрали для уничтожения, пишет 47news.ru.
Более 50 кг санкционного эстонского сыра нашли в гараже в Ивангороде Кингисеппского района Ленобласти. Упаковки с продуктами забрали для уничтожения, пишет 47news.ru.
Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 20 января, сотрудники Кингисеппской таможни провели проверку в Ивангороде. В одном из гаражей, оборудованных под склад, был обнаружен 51 кг санкционных продуктов из Эстонии.
Там хранились 103 упаковки сыра Valio, Alma и Estover — весь он будет уничтожен.
"Гаражное помещение принадлежит гражданину Российской Федерации, который в поле зрения таможенников попадает уже не в первый раз", — пояснили в пресс-службе СЗТУ.
На другом складе в Кингисеппском районе ранее нашли более 136 кг немецкого и эстонского сыра, финского масла и испанского хамона. Санкционные продукты были изъяты и сожжены в октябре 2021 года.