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Смотрите, как будет выглядеть мустамяэский небоскреб

Небоскреб вырастет рядом с Mustamäe keskus. ФОТО: Eero Vabamaegi / Postimees / Scanpix

Для строительтства в Мустамяэ комплекса из 24-этажного жилого дома, офисного здания и парковки застройщик Scandium Kinnisvara провел архитектурный конкурс, передает Kodu.

В архитектурном конкурсе приняли участие четыре местных архитектурных бюро. Пальма первенства отдана работе KÄBI бюро Kadarik Tüür Arhitektid (KTA). 

«Благодаря участию в конкурсе ведущих эстонских архитекторов было получено четыре разных видения новой достопримечательности западной части Таллинна», — прокомментировал итоги конкурса генеральный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

«Сильной стороной работы КТА было архитектурное решение, эстетически совместимое с существующим зданием Mustamäe keskus, рядом с которым будет возводиться небоскреб. В то же время новостройка будет выделяться на фоне окружающих ее светлых панельных домов», — добавил Люйсте.

«При создании эскизного проекта было необходимо продумать, как будет выглядеть целостный и многофункциональный квартал, состоящий из существующего торгово-развлекательного центра и трех новых объемов застройки: многоквартирного дома, офисного здания и парковки», — отметил Отть Кадарик.

Новый мустамяэский проект состоит из трех частей: 24-этажного жилого дома с одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами, шестиэтажного офисного здания и трехэтажного здания парковки. 

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