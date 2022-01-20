Смотрите, как будет выглядеть мустамяэский небоскреб
Для строительтства в Мустамяэ комплекса из 24-этажного жилого дома, офисного здания и парковки застройщик Scandium Kinnisvara провел архитектурный конкурс, передает Kodu.
Для строительтства в Мустамяэ комплекса из 24-этажного жилого дома, офисного здания и парковки застройщик Scandium Kinnisvara провел архитектурный конкурс, передает Kodu.
В архитектурном конкурсе приняли участие четыре местных архитектурных бюро. Пальма первенства отдана работе KÄBI бюро Kadarik Tüür Arhitektid (KTA).
«Благодаря участию в конкурсе ведущих эстонских архитекторов было получено четыре разных видения новой достопримечательности западной части Таллинна», — прокомментировал итоги конкурса генеральный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.
«Сильной стороной работы КТА было архитектурное решение, эстетически совместимое с существующим зданием Mustamäe keskus, рядом с которым будет возводиться небоскреб. В то же время новостройка будет выделяться на фоне окружающих ее светлых панельных домов», — добавил Люйсте.
«При создании эскизного проекта было необходимо продумать, как будет выглядеть целостный и многофункциональный квартал, состоящий из существующего торгово-развлекательного центра и трех новых объемов застройки: многоквартирного дома, офисного здания и парковки», — отметил Отть Кадарик.
Новый мустамяэский проект состоит из трех частей: 24-этажного жилого дома с одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами, шестиэтажного офисного здания и трехэтажного здания парковки.