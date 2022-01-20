Смотрите, как будет выглядеть мустамяэский небоскреб

В архитектурном конкурсе приняли участие четыре местных архитектурных бюро. Пальма первенства отдана работе KÄBI бюро Kadarik Tüür Arhitektid (KTA).

«Благодаря участию в конкурсе ведущих эстонских архитекторов было получено четыре разных видения новой достопримечательности западной части Таллинна», — прокомментировал итоги конкурса генеральный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

«Сильной стороной работы КТА было архитектурное решение, эстетически совместимое с существующим зданием Mustamäe keskus, рядом с которым будет возводиться небоскреб. В то же время новостройка будет выделяться на фоне окружающих ее светлых панельных домов», — добавил Люйсте.

«При создании эскизного проекта было необходимо продумать, как будет выглядеть целостный и многофункциональный квартал, состоящий из существующего торгово-развлекательного центра и трех новых объемов застройки: многоквартирного дома, офисного здания и парковки», — отметил Отть Кадарик.