Что в Европарламенте думают о событиях в Казахстане

В отличие от России, Евросоюз в событиях в Казахстане первой половины января не играл практически никакой роли. Но оставить без внимания эти события в ЕС не могут. Евродепутаты обсудили их в рамках дебатов о нарушениях прав человека, проводимых каждую пленарную неделю. Ситуации в Казахстане европарламентарии уделили более часа поздно вечером в среду, 19 января, в Страсбурге. Резолюцию по Казахстану Европарламент планирует принять 20 января.

В ЕС не спешат с выводами о том, что произошло в Казахстане

"Нас всех шокировало беспрецедентное насилие, разразившееся в Казахстане ранее в этом месяце, в особенности в Алматы", - так начала свое выступление еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. В этот раз Еврокомиссию на дебатах представляла она.

Политик подчеркнула, что необходимо четко различать между мирными протестами, начавшимися 2 января, и насилием, разразившимся позднее. "Картина, которая вырисовывается, свидетельствует, что хорошо вооруженные и тренированные экстремистские группировки захватили инициативу, оттеснив мирный протест. Однако личности экстремистов не были идентифицированы, а мотивы остаются неясными. Возможно, эти группы были связаны с определенными силовыми военизированными структурами", - отметила Кириакидес, не уточнив при этом, кого именно она подозревает.

"На этом этапе комплексность кризиса требует осторожности в интерпретациях и реакции. Делать выводы о будущей политике ЕС в отношении страны, вероятно, слишком рано", - заявила еврокомиссар.

В Евросоюзе требуют расследования событий в Казахстане

Кириакидес напомнила, что расследование событий в Казахстане только началось, и указала на официальные данные, по которым за время протестов задержали почти 10 тысяч человек, 225 человек были убиты и почти 5 тысяч - ранены. "Во время наших контактов с властями мы призвали провести полное, прозрачное и независимое расследование событий, включая нарушения прав человека. С мирными протестующими нельзя обращаться как с террористами", - подчеркнула еврокомиссар и призвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к политическим реформам и демократизации страны.

Требование провести независимое расследование событий в Казахстане стало лейтмотивом большинства выступлений евродепутатов. Властям Казахстана многие из них не доверяют в этом вопросе. "Необходимо понять, что же в действительности произошло, когда мирные демонстрации перешли в насилие. Какие элементы были вовлечены в это, были ли они организованы, подстрекали ли их откуда-то? Прежде всего необходимо провести независимое международное расследование", - заявила финский евродепутат из фракции "зеленых" Хейди Хаутала. Наиболее подходящей площадкой для международного расследования многие евродепутаты видят ОБСЕ, ведь Казахстан является членом этой организации.