ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр Круузе: в будущем придется думать о том, сколько мы едим

Если зеленый поворот принес нам высокие цены на энергоносители и заставил задуматься об экономии электроэнергии и газа, то в будущем нам, возможно, придется задумываться и о том, сколько и чего мы едим. Министр сельской жизни Урмас Круузе обращает внимание на эту возможность, потому что климатический пакет Европейской комиссии «Fit For 55» (FF55) ​​также требует серьезных изменений в сельском хозяйстве для сокращения выбросов углерода, пишет Postimees.