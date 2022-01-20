Чт, 20.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр Круузе: в будущем придется думать о том, сколько мы едим

Урмас Круузе ФОТО: Konstantin Sednev

Если зеленый поворот принес нам высокие цены на энергоносители и заставил задуматься об экономии электроэнергии и газа, то в будущем нам, возможно, придется задумываться и о том, сколько и чего мы едим. Министр сельской жизни Урмас Круузе обращает внимание на эту возможность, потому что климатический пакет Европейской комиссии «Fit For 55» (FF55) ​​также требует серьезных изменений в сельском хозяйстве для сокращения выбросов углерода, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

- Сократится ли производство продуктов питания в Эстонии?

- В будущем может возникнуть вопрос о том, сколько мы едим и что мы едим. Мы переедаем и слшком мало двигаемся, мы питаемся некачественно. Мы должны есть меньше, но лучше.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back