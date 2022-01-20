Половина жителей Эстонии планирует сократить потребление электроэнергии в связи с ростом цен на энергоносители, но у многих нет возможности или необходимости что-нибудь изменить, свидетельствуют результаты опроса, проведенного SEB.

49% респондентов намерены ограничить потребление электроэнергии, а 39% заявили, что у них нет необходимости или возможности это делать. 13% планируют перейти с биржевого пакета электроснабжения на пакет с фиксированной ценой, 10% думают об установке солнечных батарей.

Жители Западной Эстонии (43%) и Харьюмаа (44%) реже других говорят о том, что сократят потребление электроэнергии. Среди людей с чистым доходом до 350 евро задумываются о снижении потребления электроэнергии 56%, но и в случае респондентов с ежемесячным доходом более 1500 евро этот показатель составляет не менее 47%.

«Сокращение потребления – это срочная мера, доступная каждому, но она никак не годится в качестве долгосрочного решения. Как видите, многие собираются жить по-старому – одни из-за фиксированной договором цены на электроэнергию, другие в силу неизбежных потребностей, которые не позволяют сократить потребление", – сказала Эвелин Коплимяэ, менеджер по продажам в сегменте частных клиентов SEB.

В вопросе, где можно было выбрать более одного варианта ответа, также встречались ответы, что 8% намерены сократить потребление газа, а 4% – перейти на газовый пакет с фиксированной ценой.

Стремление снизить коммунальные расходы заставляет людей покупать энергоэффективное жилье

О покупке более энергоэффективного дома задумываются 3% респондентов. По данным опроса SEB, люди выбирают энергоэффективное жилье в первую очередь ради снижения стоимости его содержания (72%). Другими весомыми причинами являются экологичность (15%) и более высокая долгосрочная стоимость жилья (8%).

«Покупка нового дома – процесс не на один день, тем не менее, растет интерес к энергоэффективному жилью как к возможности в долгосрочной перспективе снизить ценовой шок, связанный с энергоносителями», – сказал Коплимяэ.

С января этого года SEB предлагает частным клиентам Зеленый жилищный кредит для приобретения энергоэффективного жилья. Кредит предназначен как для покупки, так и для строительства нового жилья. При оформлении Зеленого жилищного кредита не взимается плата за договор, а процентная ставка по нему начинается с 1,65% + Euribor.