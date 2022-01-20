ГАЛЕРЕЯ ⟩ Трое мужчин признаны виновными в осквернении трупа

Амир Мухаметшафиков был приговорен судом к семи месяцам лишения свободы, из которых будут вычтены трое суток, проведенные им в предварительном заключении. Игорь Коновалов и Виктор Виноградов были приговорены судом к четырем месяцам лишения свободы, минус двое суток предварительного заключения.

Наложенное наказание не подлежит исполнению, если мужчины в течение испытательного срока в один год не совершат нового умышленного преступления.

Кроме того, суд обязал мужчин возместить государству судебные издержки: Амир Мухаметшафиков — в размере 1 582,50 евро, Игорь Коновалов — 2 493,20 евро и Виктор Виноградов — 2 664,60 евро.

Решение суда еще не вступило в силу.

Согласно обвинению, 11 января 2019 года в Кохтла-Ярве Амир Мухаметшафиков, Игорь Коновалов и Виктор Виноградов положили тело человека, застрявшего между задним люком кузова самосвала и скончавшегося вследствие этого, в машину и отвезли труп в волость Алутагузе, где выбросили тело из машины в сугроб и уехали.

Не сообщив о смерти человека и выбросив тело у дороги, обвиняемые проявили тем самым особую небрежность, обращаясь с телом не в соответствии с общепринятыми в обществе обычаями.