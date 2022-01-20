Правительство обновило матрицу риска заражения коронавирусом
В четверг правительство по предложению Министерства социальных дел и Департамента здоровья обновило матрицу риска заражения коронавирусом.
В четверг правительство по предложению Министерства социальных дел и Департамента здоровья обновило матрицу риска заражения коронавирусом.
Новая матрица учитывает быстрый рост показателей заражения, связанный с распространением штамма коронавируса "омикрон", и тот факт, что нагрузка на больницы в последние недели оставалась значительно ниже, чем раньше при аналогичных показателях заражения. Этому способствовало введение бустерных доз, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.
Согласно новой матрице, высокому или красному уровню соответствует в среднем свыше 2500 в сутки инфицированных, высокому уровню 1500-2500, среднему 500-1500, а низкому до 500 заражений за последние семь дней.
По состоянию на четверг за последние семь дней заражалось в среднем по 2586,3 человека в день, и риск распространения коронавируса остается очень высоким.