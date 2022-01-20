Правительство обновило матрицу риска заражения коронавирусом

Новая матрица учитывает быстрый рост показателей заражения, связанный с распространением штамма коронавируса "омикрон", и тот факт, что нагрузка на больницы в последние недели оставалась значительно ниже, чем раньше при аналогичных показателях заражения. Этому способствовало введение бустерных доз, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.

Согласно новой матрице, высокому или красному уровню соответствует в среднем свыше 2500 в сутки инфицированных, высокому уровню 1500-2500, среднему 500-1500, а низкому до 500 заражений за последние семь дней.