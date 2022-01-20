Чт, 20.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: погиб водитель микроавтобуса

Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: погиб водитель микроавтобуса

Вечером в четверг, 20 января в Ярвамаа произошло тяжелое ДТП между грузовиком и микроавтобусом. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса, пишет Järva Teataja.

Сегодня, 20 января в 17.05 в центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Корба Ярвамаа на 78-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

Глава оперативной службы Ляэнеской префектуры Свен Янсон заявил, что столкнулись микроавтобус Mercedes Benz и грузовик MAN. К сожалению, водитель микроавтобуса получил настолько серьезные травмы при столкновении двух автомобилей, что скончался на месте.

«На месте работают медики, спасатели и полиция, они помогают двум пострадавшим в аварии, регулируют движение и выясняют обстоятельства аварии», - сказал Янсон.

Движение на шоссе серьезно нарушено, образовались заторы. В настоящее время полиция помогает перенаправить движение в объезд.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back