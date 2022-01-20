Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: погиб водитель микроавтобуса

Сегодня, 20 января в 17.05 в центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Корба Ярвамаа на 78-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

Глава оперативной службы Ляэнеской префектуры Свен Янсон заявил, что столкнулись микроавтобус Mercedes Benz и грузовик MAN. К сожалению, водитель микроавтобуса получил настолько серьезные травмы при столкновении двух автомобилей, что скончался на месте.

«На месте работают медики, спасатели и полиция, они помогают двум пострадавшим в аварии, регулируют движение и выясняют обстоятельства аварии», - сказал Янсон.