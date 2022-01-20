Швеция ослабляет правила самоизоляции

Сегодня, 20 января, Агентство здравоохранения Швеции заявило, что страна ослабит карантинные правила и упростит доступ к работе сотрудников, занимающих ключевые должности в таких секторах, как здравоохранение и полиция. Это связано с быстрым распространением штамма "Омикрон".

Отмечают, что теперь людям с положительным результатом теста или живущим с кем-то, у кого был положительный результат на COVID, нужно будет изолироваться на 5 дней вместо 7. А небольшому количеству ключевых работников вообще не придется проходить карантин, если у них нет симптомов, несмотря на то, что они контактировали с больным человеком.

"Чтобы справиться с высоким уровнем заражения, который, как ожидается, также возрастет в предстоящий период, и чтобы не подвергать риску социальные функции, мы корректируем рекомендации по тестированию и ограничениям", - заявили в Агентстве здравоохранения.

Власти боятся, что нехватка персонала может стать реальной проблемой. Потому ключевые работники в таких областях, как электро-, тепло-, водоснабжение и распределение интернета, а также в службах экстренной помощи могут быть освобождены от карантина.

За минувшие сутки в Швеции подтвердили 39 938 случаев инфицирования. Этот показатель немного выше, чем в предыдущий день.

Агентство здравоохранения заявило, что большая часть населения рискует заразиться вирусом в ближайшие недели. Реальное число случаев, вероятно, будет значительно выше, поскольку национальные возможности тестирования достигли своего предела.

Людей, которые могут работать из дома, просят не проходить тестирование, чтобы позволить тем, кто должен находиться на работе, продолжать работать.