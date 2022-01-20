В Рапламаа во дворе дома найдено тело мужчины
364 / 5,000
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Сегодня в маленьком городке Юуру в Рапламаа было обнаружено тело 55-летнего мужчины, сообщает Postimees со ссылкой на местное издание Raplamaa Sõnumid.
364 / 5,000
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Сегодня в маленьком городке Юуру в Рапламаа было обнаружено тело 55-летнего мужчины, сообщает Postimees со ссылкой на местное издание Raplamaa Sõnumid.
Тело было обнаружено во дворе дома. Причина смерти пока не известна.
"Возможно это было вызвано нарушением здоровья, переохлаждением или другим несчастным случаем, вскрытие покажет", - сказал представитель Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс.