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Годовая инфляция в странах Балтии превышала среднюю по ЕС и еврозоне

Inflatsioon sööb raha väärtust kõige jõudsamalt Leedus ja Eestis. ФОТО: Ibrahim Boran/ Unsplash

В декабре годовая инфляция в странах Балтии была выше средней по ЕС и еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные европейского статистического бюро Eurostat.

Годовая инфляция в декабре составила в Эстонии 12% , Литве 10,7%, а в Латвии 7,9%, а в целом по в ЕС 5,3%, а в еврозоне - 5%.

По сравнению с ноябрем потребительские цены в декабре 2021 года в ЕС выросли на 0,5%, в еврозоне - на 0,4%.

В Латвии в декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены выросли на 0,4%, в Литве - на 1,3%, в Эстонии 3,2%. Месячная дефляция отмечена в Финляндии (-0,1%), на Кипре (-0,3%), в Люксембурге (-0,4%) и Дании (-0,6%).

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