Годовая инфляция в странах Балтии превышала среднюю по ЕС и еврозоне

Годовая инфляция в декабре составила в Эстонии 12% , Литве 10,7%, а в Латвии 7,9%, а в целом по в ЕС 5,3%, а в еврозоне - 5%.

По сравнению с ноябрем потребительские цены в декабре 2021 года в ЕС выросли на 0,5%, в еврозоне - на 0,4%.