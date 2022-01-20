Годовая инфляция в странах Балтии превышала среднюю по ЕС и еврозоне
В декабре годовая инфляция в странах Балтии была выше средней по ЕС и еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные европейского статистического бюро Eurostat.
В декабре годовая инфляция в странах Балтии была выше средней по ЕС и еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные европейского статистического бюро Eurostat.
Годовая инфляция в декабре составила в Эстонии 12% , Литве 10,7%, а в Латвии 7,9%, а в целом по в ЕС 5,3%, а в еврозоне - 5%.
По сравнению с ноябрем потребительские цены в декабре 2021 года в ЕС выросли на 0,5%, в еврозоне - на 0,4%.
В Латвии в декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены выросли на 0,4%, в Литве - на 1,3%, в Эстонии 3,2%. Месячная дефляция отмечена в Финляндии (-0,1%), на Кипре (-0,3%), в Люксембурге (-0,4%) и Дании (-0,6%).