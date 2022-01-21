ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шторм обрушился на Таллинн

По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в западной Эстонии ожидается переменная облачность и в основном без осадков. На востоке страны будет облачно и временами ожидается снег с метелью. Ветер северный, северо-западный 8-13, порывами 17, на островах и побережье до 22 м/с. Температура воздуха 0...-5°C.