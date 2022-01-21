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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шторм обрушился на Таллинн

В четверг поздно вечером очередной шторм добрался до Таллинна.

Ночью снегопад и метель постепенно распространились по Эстонии на восток.

По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в западной Эстонии ожидается переменная облачность и в основном без осадков. На востоке страны будет облачно и временами ожидается снег с метелью. Ветер северный, северо-западный 8-13, порывами 17, на островах и побережье до 22 м/с. Температура воздуха 0...-5°C.

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