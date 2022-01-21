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На крупнейших автозаправках цены на дизельное топливо снова поднялись

Топливо. ФОТО: Peeter Lilleväli

Крупнейшие продавцы автомобильного топлива второй раз за эту неделю повысили стоимость дизеля. Теперь литр в основном стоит 1,479 евро.

В начале недели дизельное топливо стоило 1,429 евро, затем его стоимость повысили до 1,449 евро, пишет ERR.

Цена бензина неделей ранее повысилась до исторического максимума. На большинстве АЗС литр стоит 1,599 евро.

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