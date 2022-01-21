Школьный автобус съехал в кювет
В Рапламаа в пятницу, 21 января, утром оказался в кювете школьный автобус, дети не пострадали.
В Рапламаа в пятницу, 21 января, утром оказался в кювете школьный автобус, дети не пострадали.
По сообщению Ляэнеского центра спасательного департамента, в 7.33 в деревне Люманду волости Мярьямаа школьный автобус съехал в кювет, когда водитель пытался объехать упавшее на проезжую часть дерево.
С детьми все в порядке, а автобус удержался на колесах. Спасатели удалили дерево с дорожного полотна и помогли автобусу вернуться на трассу.