По сообщению Ляэнеского центра спасательного департамента, в 7.33 в деревне Люманду волости Мярьямаа школьный автобус съехал в кювет, когда водитель пытался объехать упавшее на проезжую часть дерево.

С детьми все в порядке, а автобус удержался на колесах. Спасатели удалили дерево с дорожного полотна и помогли автобусу вернуться на трассу.