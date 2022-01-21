Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: столкнулись грузовик и легковушка
Сегодня, 21 января, утром, на шоссе Таллинн-Тарту в волости Хальяла в деревне Идавере произошло ДТП, сообщает Virumaa Teataja.
Сегодня, 21 января, утром, на шоссе Таллинн-Тарту в волости Хальяла в деревне Идавере произошло ДТП, сообщает Virumaa Teataja.
В полицию сообщение о ДТП поступило в 8.25. По предварительным данным, столкнулись грузовик и легковой автомобиль Toyota Avensis.
Водитель двигавшегося со стороны Таллинна грузовика Алексей рассказал, что дорога была скользкой и скорость его грузовика не превышала 60 км/ч. Он заметил, что едущий навстречу легковой автомобиль стал вилять на дороге. По его словам, он надеялся, что они смогут разъехаться, но в итоге легковушка протаранила левую переднюю часть кабины.
От удара легковой автомобиль вылетел в кювет, также в кювете оказалась кабина грузовика. Водитель легковушки застрял в машине, но проезжавшие мимо автомобили остановились и водители помогли ему выбраться до приезда скорой помощи.
Скорая помощь доставила водителя легковушки в больницу. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
Движение на месте аварии в направлении Нарвы перекрыто, машины направляют в объезд. Обстоятельства ДТП выясняются.