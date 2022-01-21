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  • Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: столкнулись грузовик и легковушка

Фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 21 января, утром, на шоссе Таллинн-Тарту в волости Хальяла в деревне Идавере произошло ДТП, сообщает Virumaa Teataja. 

В полицию сообщение о ДТП поступило в 8.25. По предварительным данным, столкнулись грузовик и легковой автомобиль Toyota Avensis.

Водитель двигавшегося со стороны Таллинна грузовика Алексей рассказал, что дорога была скользкой и скорость его грузовика не превышала 60 км/ч. Он заметил, что едущий навстречу легковой автомобиль стал вилять на дороге. По его словам, он надеялся, что они смогут разъехаться, но в итоге легковушка протаранила левую переднюю часть кабины. 

От удара легковой автомобиль вылетел в кювет, также в кювете оказалась кабина грузовика. Водитель легковушки застрял в машине, но проезжавшие мимо автомобили остановились и водители помогли ему выбраться до приезда скорой помощи. 

Скорая помощь доставила водителя легковушки в больницу. Водитель грузовика в ДТП не пострадал. 

Движение на месте аварии в направлении Нарвы перекрыто, машины направляют в объезд. Обстоятельства ДТП выясняются. 

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