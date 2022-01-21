Как долго Европа будет жить в условиях энергокризиса и как спасаться Эстонии?Обсуждают еврокомиссар Кадри Симсон и евродепутат Рихо Террас
- Отключения электричества этой зимой не должно быть
- Кадри Симсон не считает правильным уходить с биржи
- Цены останутся высокими даже после окончания отопительного сезона
- Рихо Террас: зеленая политика должна больше учитывать специфику стран
Энергетический кризис больно ударил по всем странам Европейского союза, включая Эстонию. Почему к нынешней ситуации на энергорынке не удалось хорошо подготовиться и сколько еще нам жить в условиях взлетевших до небес цен? Об этом мы поговорили с еврокомиссаром Кадри Симсон и евродепутатом Рихо Террасом.