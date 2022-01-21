Как долго Европа будет жить в условиях энергокризиса и как спасаться Эстонии?

Кроме того, Европейскому союзу необходимо увеличить гибкость своей сети, в том числе пространство для хранения, соединения между сетями, умные сети и реагирование на спрос. Всем этим тоже занимается Европейская комиссия.

Рихо Террас полагает, что, скорее всего, нестабильная ситуация на энергорынке станет реальностью ближайших лет: «Скачок в сторону зеленой энергии был высоким и амбициозным, но мы не учли, что приземляться некуда. Поскольку отношения с Россией тоже крайне плохие, никаких уступок по поставкам газа и ценам нет».

«В прошлом из-за дефицита на рынке нередко случались перебои с подачей электроэнергии. Несмотря на очень сложную ситуацию и давление на нашу систему, прогнозы показывают, что опасаться этого на данный момент не стоит. Цены, вероятно, останутся выше, чем в среднем за последние годы, даже после окончания отопительного сезона, но больших колебаний потребители могут избежать, выбрав более длительный фиксированный договор», - добавила Кадри Симсон.

Слабые места зеленого перехода

Не пора ли пересмотреть зеленую политику и не слишком ли рано ЕС отказывается от сланцевой и угольной энергетики?

По мнению еврокомиссара, сейчас было бы крайне неподходящим моментом ставить зеленый поворот на паузу. «Напомню, что нынешняя рыночная ситуация, прежде всего, обусловлена зависимостью Европы от импорта фоссильного топлива. Это показывает, что нам необходимо ускорить переход на возобновляемые источники энергии, сделать энергетические системы более гибкими и интегрированными и, конечно же, повысить энергоэффективность. Это необходимо уже по чисто экономическим причинам», - говорит Кадри Симсон.

Также она призывает не забывать, зачем нужен зеленый поворот: «Необходимо защитить здоровье нашей планеты и будущих поколений. А это означает отказ от наиболее загрязняющих источников энергии. Важно понимать, что ни одно производство не закрывается за один день. Наша цель по климатической нейтральности – 2050 год. Глупо предполагать, что заниматься этим начнут в 2049 году. Это долгосрочный процесс, и этот путь нужно продолжать, а не останавливать при первых трудностях».

Рихо Террас в свою очередь отмечает, что зеленая политика в какой-то степени это уже пересматривается, потому что природный газ и ядерная энергия получают наклейку зеленой энергии. «Однако этого недостаточно, так как не учитываются потребности и специфика всех стран-членов ЕС: например, Эстония или другие страны Балтии не могут полностью перейти на зеленую энергию или каждый построить по атомной электростанции – последнее даже при совместных усилиях трех стран было бы очень колоссальным предприятием», - заявляет евродепутат.

По его словам, рост значения зеленой энергии — это наше будущее, но это также должно реально улучшать ситуацию. «Особый акцент необходимо сделать на экспоненциальное развитие технологий хранения, потому что зеленая энергетика нерегулируема и, в свою очередь, опасна для энергоснабжения — без способностей хранения у нее нет будущего в качестве основного источника энергии».