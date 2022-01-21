Шик-блеск! В Пирита продается роскошная вилла

Просторный дом, расположенный в эксклюзивном жилом районе, сам по себе дорого стоит. Но в этом доме много роскошных решений интерьера с использованием дорогостоящих отделочных материалов, что поднимает его еще на более высокий уровень.

Вилла в Пирита. ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty / KV.EE

Эта двухэтажная вилла, спроектированная известным архитектором Алланом Струсом, расположена неподалеку от телебашни. Площадь дома впечатляет - 467,6 м2. Земельный участок тоже не маленький: 7486 м2. Неплохо!

Кухня. ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty / KV.EE

Кажется, что в этом доме есть, что можно только пожелать. Но мало кто из домовладельцев может похвастаться, что в его доме есть бассейн с подогревом.

Понятное дело, такая роскошь стоит немало: 2,3 миллиона евро. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.