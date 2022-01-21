У мошенников новые уловки: жительница Маарду лишилась 3000 евро

В субботу, 15 января в полицию сообщили, что 39-летней жительнице Маарду позвонила русскоговорящая женщина, которая предложила возможность сделать свой банковский счет более безопасным. Для этого она попросила назвать признак пользователя и подтвердить свой Smart-ID. Пострадавшая предоставила запрашиваемые данные и подтвердила операции. Позднее она обнаружила, что с ее счета пропали 3251 евро.