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  • У мошенников новые уловки: жительница Маарду лишилась 3000 евро

У мошенников новые уловки: жительница Маарду лишилась 3000 евро

Фото иллюстративное. ФОТО: Urmas Luik

Мошенники продолжают выдумывать все новые и новые предлоги для обмана жителей Эстонии.

В субботу, 15 января в полицию сообщили, что 39-летней жительнице Маарду позвонила русскоговорящая женщина, которая предложила возможность сделать свой банковский счет более безопасным. Для этого она попросила назвать признак пользователя и подтвердить свой Smart-ID. Пострадавшая предоставила запрашиваемые данные и подтвердила операции. Позднее она обнаружила, что с ее счета пропали 3251 евро.

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