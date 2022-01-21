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В Renault назвали сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания

Электромобиль Renault. ФОТО: Eric Gaillard

Глава Renault Лука де Мео заявил, что компания выведет с европейского рынка автомобили, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, к 2030 году, сообщает Automotive News.

Таким образом, отказ от ДВС на пять лет опередит запрет на продажу автомобилей на ископаемом топливе в 27 странах Евросоюза, что, вероятно, даст Renault время для плавной адаптации к меняющемуся рынку, пишет Renault.

Renault станет «100-процентно электрическим брендом в Европе к 2030 году», сообщил де Мео на пресс-конференции в техническом центре Renault под Парижем. Еще летом топ-менеджер называл целью 90-процентную электрификацию европейского модельного ряда к концу декады, но, вероятно, компания решила ускорить процесс.

Сейчас у румынской «дочки» Renault – Dacia – есть только одна электрическая модель. Это представленный в прошлом году кроссовер Spring, являющийся самым доступным батарейным автомобилем на европейском рынке. Остальные Dacia пока оснащаются ДВС.

В начале 2021 года Renault объявила, что в рамках стратегии «Ренолюция» (Renaulution) в течение четырех лет выпустит по крайней мере четыре электрокара. Первой «зеленой» новинкой должен стать Renault 5 EV – серийное воплощение концепт-кара 5 Prototype. По неофициальной информации, следом Renault выпустит еще два компактных электрических вседорожника и фургон.

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