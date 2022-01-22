Лицо недели ⟩ Лучик света в темном царстве

Во-первых, мы наконец-то смогли увидеть российских звезд, которые на этих соревнованиях собрали практически весь набор медалей. А во-вторых, нам подарили возможность радоваться за наших собственных спортсменов.

Кто до этого чемпионата слышал о Нине Петрыкиной? Для человека, интересующегося фигурным катанием на уровне простого обывателя, на слуху из эстонских фигуристов разве что Эва-Лотта Кийбус. Из старой обоймы (простите, но тут так быстро все меняется, что приходится называть вещи своими именами) – Елена Глебова. Пожалуй, все.

И тут вдруг практически незнакомая массовому зрителю девочка (то, что она является действующей чемпионкой Эстонии, известно далеко не всем) занимает восьмое место среди одиночниц на чемпионате Европы. Понимаете? Она попадает в десятку сильнейших фигуристок Европы – сходу, на своем дебютном чемпионате, безупречно откатав произвольную программу и установив личный рекорд – 128,77 балла и набрав в общем зачете 187,07 балла. Исключительно приятный сюрприз, ведь после короткой программы она занимала лишь 17-е место и чудес от нее не ждали.

Какими должны быть нервы и какой должна быть концентрация, чтобы так откататься перед домашней публикой и не разочаровать? Что нужно сделать для того, чтобы выйти на лед перед тысячами зрителей (трибуны «Тондираба» были заполнены в максимально разрешенном объеме) и откатать программу так, как будто это рядовой прогон на пустом катке под присмотром тренера? Это сродни подвигу – ведь все видели, какие ошибки допускали и куда более именитые спортсменки просто из-за того, что не сумели справиться с нервами.