Лицо недели ⟩ Лучик света в темном царстве
На фоне прочих мрачноватых новостей Чемпионат Европы по фигурному катанию, который в прямом смысле отгремел в ледовом холле «Тондираба», стал ярким и радостным событием для нашей страны.
На фоне прочих мрачноватых новостей Чемпионат Европы по фигурному катанию, который в прямом смысле отгремел в ледовом холле «Тондираба», стал ярким и радостным событием для нашей страны.
Во-первых, мы наконец-то смогли увидеть российских звезд, которые на этих соревнованиях собрали практически весь набор медалей. А во-вторых, нам подарили возможность радоваться за наших собственных спортсменов.
Кто до этого чемпионата слышал о Нине Петрыкиной? Для человека, интересующегося фигурным катанием на уровне простого обывателя, на слуху из эстонских фигуристов разве что Эва-Лотта Кийбус. Из старой обоймы (простите, но тут так быстро все меняется, что приходится называть вещи своими именами) – Елена Глебова. Пожалуй, все.
И тут вдруг практически незнакомая массовому зрителю девочка (то, что она является действующей чемпионкой Эстонии, известно далеко не всем) занимает восьмое место среди одиночниц на чемпионате Европы. Понимаете? Она попадает в десятку сильнейших фигуристок Европы – сходу, на своем дебютном чемпионате, безупречно откатав произвольную программу и установив личный рекорд – 128,77 балла и набрав в общем зачете 187,07 балла. Исключительно приятный сюрприз, ведь после короткой программы она занимала лишь 17-е место и чудес от нее не ждали.
Какими должны быть нервы и какой должна быть концентрация, чтобы так откататься перед домашней публикой и не разочаровать? Что нужно сделать для того, чтобы выйти на лед перед тысячами зрителей (трибуны «Тондираба» были заполнены в максимально разрешенном объеме) и откатать программу так, как будто это рядовой прогон на пустом катке под присмотром тренера? Это сродни подвигу – ведь все видели, какие ошибки допускали и куда более именитые спортсменки просто из-за того, что не сумели справиться с нервами.
Будет очень некрасиво говорить, что Нине повезло. Зная, какая это адская работа, какие травмы, синяки и шишки получают спортсмены на тренировках, готовясь выступить за свою страну, язык не повернется ляпнуть про везение. Очень хочется, чтобы мы, наконец, научились гордиться своими спортсменами и своей страной, потому что это заслуженно.