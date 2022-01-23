Кристина Каллас: «Зарплата работников по уходу — это просто стыдно»

Политик и председатель партии Eesti200 Кристина Каллас рассказала, что узнала и увидела в доме попечения, откликнувшись на призы старейшины волости Пыльва, когда все работники местного дома по уходу заболели ковидом и за пожилыми людьми было просто некому ухаживать.

Кристина Каллас рассказала, что ее мнение о таких домах кардинально поменялось. Она увидела, какой уход в них предоставляют, как заботятся о немощных людях. Узнала, кто чаще всего попадает в казенный дом, и поразилась той зарплате, которую платят работникам: «Это работа — 12 часов на ногах. Она очень тяжелая и та зарплата, которую за это платят, это просто стыдно».