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На Зимнюю Олимпиаду от Эстонии поедут 26 спортсменов

Pekingi taliolümpia tunnuslause. ФОТО: Wu Hong

Исполком Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) сегодня утвердил состав национальной команды, которая поедет на Зимнюю Олимпиаду в Пекни.

В число коамнды вошли 26 спортсменов (представлено восемь видов спорта) и 30 человек вспомогательного персонала.

Эстонию на зимних Олимпийских играх 2022 представят:

Фристайл: Келли Сильдару

Фигурное катание: Александр Селевко, Эва-Лотта Кийбус

Конькобежный спорт: Мартен Лийв

Лыжное двоеборье: Кристьян Ильвес

Лыжные гонки: Авели Уусталу, Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерли Пуллес, Татьяна Маннима, Алвар Йоханнес Алев, Хенри Роос, Марко Килп, Мартин Химма

Прыжки с трамплина: Артти Айгро, Кевин Мальцев

Горные лыжи: Кейтлин Вестерстейн, Тормис Лайне

Биатлон: Йоханна Талихярм, Регина Оя, Сьюзан Кюльм, Туули Томингас, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель, Рене Цахкна

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