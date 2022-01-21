На Зимнюю Олимпиаду от Эстонии поедут 26 спортсменов
Исполком Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) сегодня утвердил состав национальной команды, которая поедет на Зимнюю Олимпиаду в Пекни.
Исполком Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) сегодня утвердил состав национальной команды, которая поедет на Зимнюю Олимпиаду в Пекни.
В число коамнды вошли 26 спортсменов (представлено восемь видов спорта) и 30 человек вспомогательного персонала.
Эстонию на зимних Олимпийских играх 2022 представят:
Фристайл: Келли Сильдару
Фигурное катание: Александр Селевко, Эва-Лотта Кийбус
Конькобежный спорт: Мартен Лийв
Лыжное двоеборье: Кристьян Ильвес
Лыжные гонки: Авели Уусталу, Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерли Пуллес, Татьяна Маннима, Алвар Йоханнес Алев, Хенри Роос, Марко Килп, Мартин Химма
Прыжки с трамплина: Артти Айгро, Кевин Мальцев
Горные лыжи: Кейтлин Вестерстейн, Тормис Лайне
Биатлон: Йоханна Талихярм, Регина Оя, Сьюзан Кюльм, Туули Томингас, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель, Рене Цахкна