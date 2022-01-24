Бетина Бешкина: «Нужно развивать социальные дома для пожилых людей»
В понедельник, 24 января, в 20.25 на канале ETV+ выйдет новый выпуск передачи «Своя правда», которая посвящена теме старости и домов по уходу.
В понедельник, 24 января, в 20.25 на канале ETV+ выйдет новый выпуск передачи «Своя правда», которая посвящена теме старости и домов по уходу.
Кроме классических домов по уходу в Эстонии активно развивается скандинавская модель обеспеченной старости, когда муниципалитеты или государство строят социальные дома для пожилых людей. Вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Бетина Бешкина рассказала, что один такой дом в столице уже построен: «Это не классический дом по уходу, у пожилых людей имеется своя маленькая квартирка со всеми удобствами. В доме живут только пожилые люди, у них есть своя прачечная, место для проведения досуга. На месте всегда есть социальный работник и медсестра. Можно приглашать врачей».
Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе добавил, что такие дома уже построены и в других самоуправлениях, и проект будет развиваться дальше: «Государство готово поддержать его финансово, для этого уже выделено около 30 миллионов евро».
Хватит ли на всех мест в домах попечения и социальных домах, и как избавиться от той репутации, которые социальные дома когда-то получили и никак не могут избавиться? Об этом и многом другом говорили герои и эксперты передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир в понедельник, 24 января, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.