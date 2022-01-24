Бетина Бешкина: «Нужно развивать социальные дома для пожилых людей»

Кроме классических домов по уходу в Эстонии активно развивается скандинавская модель обеспеченной старости, когда муниципалитеты или государство строят социальные дома для пожилых людей. Вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Бетина Бешкина рассказала, что один такой дом в столице уже построен: «Это не классический дом по уходу, у пожилых людей имеется своя маленькая квартирка со всеми удобствами. В доме живут только пожилые люди, у них есть своя прачечная, место для проведения досуга. На месте всегда есть социальный работник и медсестра. Можно приглашать врачей».

Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе добавил, что такие дома уже построены и в других самоуправлениях, и проект будет развиваться дальше: «Государство готово поддержать его финансово, для этого уже выделено около 30 миллионов евро».