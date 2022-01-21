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  • Ниинистё и Путин снова поговорили: финский президент подчеркнул важность сохранения мира в Европе

Ниинистё и Путин снова поговорили: финский президент подчеркнул важность сохранения мира в Европе

Саули Ниинистё ФОТО: RS/MPI/Capital Pictures/RS/MPI/Capital Pictures

Президент Финляндии Саули Ниинистё снова провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Yle.

В сообщении Канцелярии президента говорится, что главы государств долго и обстоятельно говорили о геополитике, в том числе о безопасности в Европе и ситуации с Украиной.

Президент Ниинистё выразил серьезную озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнул важность сохранения мира в Европе. Также он указал на необходимость найти решение конфликта через диалог.

Также президент Ниинистё отметил, что Финляндия является полностью суверенным государством в вопросах политики безопасности.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финского президента.

Ранее на этой неделе президент Ниинистё поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Тогда разговор состоялся по инициативе американского президента.

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