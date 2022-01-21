Ниинистё и Путин снова поговорили: финский президент подчеркнул важность сохранения мира в Европе
Президент Финляндии Саули Ниинистё снова провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Yle.
Президент Финляндии Саули Ниинистё снова провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Yle.
В сообщении Канцелярии президента говорится, что главы государств долго и обстоятельно говорили о геополитике, в том числе о безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Президент Ниинистё выразил серьезную озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнул важность сохранения мира в Европе. Также он указал на необходимость найти решение конфликта через диалог.
Также президент Ниинистё отметил, что Финляндия является полностью суверенным государством в вопросах политики безопасности.
Телефонный разговор состоялся по инициативе финского президента.
Ранее на этой неделе президент Ниинистё поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Тогда разговор состоялся по инициативе американского президента.