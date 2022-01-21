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  • Эстония
  • Omniva на время пурги приостанавливает доставку и сбор почты в ряде регионов Эстонии

Omniva на время пурги приостанавливает доставку и сбор почты в ряде регионов Эстонии

Почтальон ФОТО: Margus Ansu

Экстремальные дорожные условия в пятницу во второй половине дня вынудили логистическое предприятие Omniva прервать доставку и сбор почтовых отправлений в уездах.

Как передала пресс-служба Omniva, в пятницу на дорогах Эстонии сложились экстремальные условия, дороги местами стали непроходимыми. Было решено, что доставляющие и собирающие почту работники не станут рисковать в этих условиях своей безопасностью.

В частности, сообщения о полностью занесенных снегом дорогах и недоступных для почтовых автомобилей ящиках поступают из Харьюского уезда, Ида-Вирумаа, Йыгеваского, Ярваского, Ляэне-Вируского, Раплаского и Ляэнеского уездов. Почтовые работники доставят и заберут почту при первой же возможности, когда будет восстановлено движение по дорогам.

Пресс-секретарь добавил, что у сотрудников Omniva есть комплекты зимней рабочей одежды, а автопарк сформирован с учетом как объемов доставки, так и дорожных условий в Эстонии. Автомобили в техническом порядке, они оснащены зимними шинами и их водители компетентны, заверили в Omniva.

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