Omniva на время пурги приостанавливает доставку и сбор почты в ряде регионов Эстонии

Как передала пресс-служба Omniva, в пятницу на дорогах Эстонии сложились экстремальные условия, дороги местами стали непроходимыми. Было решено, что доставляющие и собирающие почту работники не станут рисковать в этих условиях своей безопасностью.

В частности, сообщения о полностью занесенных снегом дорогах и недоступных для почтовых автомобилей ящиках поступают из Харьюского уезда, Ида-Вирумаа, Йыгеваского, Ярваского, Ляэне-Вируского, Раплаского и Ляэнеского уездов. Почтовые работники доставят и заберут почту при первой же возможности, когда будет восстановлено движение по дорогам.