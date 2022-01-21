На дорогах тяжелые погодные условия, введен особый режим обслуживания

Сегодня в полдень Департамент транспорта ввел особый режим технического обслуживания на шоссе в Харьюмаа, Рапламаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа в связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными снегопадом и мокрым снегом. Особый режим обслуживания из-за сложных погодных условий означает, что на обслуживание дорог уходит больше времени, чем обычно. По прогнозу департамента, ситуация улучшится сегодня, около 19.00.

Департамент транспорта рекомендует избегать движения по шоссе в Вирумаа в текущих погодных условиях. Если нет возможности отложить поездку, водитель должен быть предельно внимательным и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям. Максимально разрешенная скорость не является обязательной для участников дорожного движения. При движении по дорогам с интенсивным движением соблюдайте безопасную дистанцию ​​и избегайте обгонов.

Государственная служба погоды предупреждает, что северный и северо-западный ветер достигает порывами 17 м/с, а на основах и побережьях - порывами до 23 м/с. Вечером во многих частях Эстонии продолжится снегопад и метели. Температура воздуха -1..- 5°С.